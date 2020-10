Die Polizei sucht einen Einbrecher: Der Mann ist am Montag gegen 16 Uhr in der Wiesenstraße in Rodenbach durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Haus eingestiegen. Die Bewohnerin hat den Mann überrascht, er flüchtete zu Fuß in Richtung Ebertsheim. Bei der Tat trug der schlanke und mittelgroße Mann einen schwarzen Kapuzenpulli. Obwohl die Polizei eigenen Angaben zufolge mit mehreren Streifen sofort nach ihm fahndete, wurde er nicht gefunden. Die Beute liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der 06359/93120 entgegen.