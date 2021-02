Franziska Boltenhagen übernimmt zum 1. März die freie Pfarrstelle in der Protestantischen Kirchengemeinde Großkarlbach, zu der auch Laumersheim und Obersülzen gehören. Die 29-jährige Dürkheimerin tritt damit die Nachfolge von Evi Heck an, die im Sommer 2020 in Ruhestand gegangen war. „Ich freue mich natürlich sehr“, sagte Boltenhagen, die ihr Vikariat in Bobenheim-Roxheim absolviert hat und erst seit vergangenem Mittwoch offiziell von der Entscheidung weiß. Sie habe sich gewünscht, in der Nähe von Frankenthal bleiben zu können, wo ihr Partner arbeitet. Dass es jetzt wirklich geklappt habe, „und dann auch noch in Weindörfern“, freue sie besonders. Am Montagabend steht für Boltenhagen schon der erste Termin an: Dann will sie das Presbyterium kennenlernen. „Ich bin schon ganz gespannt, was mich erwartet“, sagt sie. „Bis jetzt kenne ich die Kirchen nur von Außen.“ Ihre erste Herausforderung werde „natürlich Corona“ sein, sagt die 29-Jährige und hofft, dass sie vielleicht im Sommer ihre Ordination feiern könne. „Es wäre ja schade, ein großes Fest ausfallen lassen zu müssen.“