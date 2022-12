Franz Emrich aus Bockenheim ist der Hauptgewinner der ersten Ziehung bei der Weihnachtsaktion des Wirtschaftsforums Grünstadt. An ihn geht ein Warengutschein im Wert von 500 Euro. Für die Hälfte, also 250 Euro, kann Chris Hegmann aus Neuleiningen in den Mitgliedsgeschäften einkaufen gehen. Die Grünstadterin Julia Daguzon hat einen 100-Euro-Gutschein gewonnen. Insgesamt wurden 35 Stempelkärtchen aus der Lostrommel an der Drehscheibe (vor dem Studio Körperformen) gezogen, darunter auch fünf Geldwertkarten à 50 Euro vom Cabriobad Leiningerland (CabaLela) sowie weitere 50-Euro- beziehungsweise 25-Euro-Einkaufsgutscheine. Alle Preise werden den Gewinnern per Post zugeschickt. Die zweite Ziehung, bei der unter anderem auch der künftige Halter des Kleinwagens auf dem Podest neben der Lostrommel ermittelt und sofort angerufen wird, findet an Heiligabend, 11 Uhr, statt.