Fußball-Landesligist VfR Grünstadt hat mit Frank Weber einen neuen Cheftrainer. Der 55-jährige Versicherungskaufmann aus Morlautern wird Nachfolger von Nico Müller, der wieder als Cotrainer agiert.

Frank Weber, der beim Sommerfest der Fußballabteilung von den VfR-Vorsitzenden Karlheinz Schneider und Johannes Adam vorgestellt wurde, besitzt die Trainer-A-Lizenz. Der frühere Stürmer kam aus den Jugendabteilungen des TuS Landstuhl und des 1. FC Kaiserslautern 1986 zum Oberligisten FK Pirmasens. Dort bestritt er 61 Spiele. Ab 1988 war er Profi bei Alemannia Aachen, Bayer 05 Uerdingen und beim SC Paderborn und absolvierte für diese Vereine insgesamt rund 130 Partien, überwiegend in der Zweiten, einige auch in der Ersten Liga. Seine aktive Laufbahn ließ er bei den Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II (1996) und FK Pirmasens (ab 1997) ausklingen. Weber trainierte zuletzt von 2020 bis 2022 den VfB Reichenbach. Er sieht den VfR Grünstadt als Herausforderung an. Nach eigener Aussage liebt er kontrolliertes Offensivspiel. Weber: „Laufbereitschaft und direktes Kombinationsspiel setzen Kraft und Kondition voraus.“ Unterstützt wird Weber von Nico Müller, der in der letzten Saisonphase das Amt des Cheftrainers übernommen hatte. Der 33-jährige besitzt ebenfalls die A-Lizenz.

Christian Rutz, den Müller ablöste, wird als Teammanager den Geschäftsführer und sportlichen Leiter Michael Kussmann entlasten, sich um das erste und zweite Herrenteam (A-Klasse) annehmen und die Vereinsjugend beobachten.