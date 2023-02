Früher Frühling oder eher langer Winter – eine Antwort auf diese Frage wird Murmeltier Bockrem Bert den Bockenheimern am Sonntag geben. Der pelzige Fachmann, der stilecht im Weinfass hinter dem Kneipp-Becken am Bockenheimer See residiert, hilft zum vierten Mal in Folge mit der Wettervorhersage. Eine alte pfälzische Bauernregel besagt für den 2. Februar: „Wenn der Dachs an Maria Lichtmess seinen Schatten sieht, bleibt es noch sechs Wochen Winter.“ Bockenheim hat sich den Brauch allerdings von deutschen Auswanderern in den USA abgeguckt, wo mangels Dachsen Murmeltiere verwendet werden. Daher ist auch Bert ein Murmeltier. Er freut sich wie Bolle, die Zeremonie nach zwei digitalen Jahren endlich wieder live und in Farbe durchführen zu dürfen. Los geht es am Sonntag um 14.11 Uhr an seinem Weinfass, von wo Bert feierlich zur Emichsburg geleitet wird. Neben der Wettervorhersage gibt es Musik von einem Saxofonquartett und der New Paltz Band, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.