Der Heimat- und Kulturverein Neuleiningen hat große Pläne. Schon in wenigen Wochen wird er mit einer besonderen Ausstellung starten. Sie ist der erste Programmpunkt für ein Jubiläum, das eigentlich erst im nächsten Jahr ist.

Laut einer Erzählung soll Gräfin Eva von Leiningen-Westerburg 1525 die Neuleininger Burg vor der Zerstörung bewahrt haben. Sie habe die wütenden Bauern, die gerade in Dirmstein einige Menschen ermordet hatten, durch ihre gastfreundliche Art davon abgehalten, die Festung anzuzünden. Dieses Ereignis jährt sich 2025 zum 500. Mal. Aber schon zum Osterfest im laufenden Jahr soll mit der Feier des Jubiläums begonnen werden. „Wir schaffen es personell nicht, in unseren beiden Museen gleichzeitig verschiedene Ausstellungen aufzubauen und zu betreuen“, erläuterte die Vorsitzende des örtlichen Heimat- und Kulturvereins (HKV), Barbara Knopp.

Im Burgturm werden ab dem kommenden Jahr Exponate und Schautafeln ein Bild von Eva zeichnen, die als ebenso fromm wie resolut beschrieben wird. Dafür etwas zusammenzutragen, sei nicht einfach, sagte Hildegund Rixner aus dem HKV-Vorstand bei der Generalversammlung am Freitag. Außer der Grab-Inschrift der an der St.-Jakobs-Kirche in Höningen beerdigten Gräfin und der Kopie einer Urkunde gebe es quasi nichts.

Hunderte Bilder aus einer Sammlung

Zum Glück stehe dem Verein eine Sammlung Hunderter Bilder des am 10. Januar verstorbenen, lebenslang sehr aktiven Mitglieds Bernhard Freyland zur Verfügung. Über die Zeit zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Allgemeinen und die damalige Situation der Landwirte im Besonderen wird im Museum An der Münze, Kirchengasse, informiert. Schon in rund einem Monat, um Ostern herum, soll die Ausstellung dort eröffnet werden.

Fürs Jubiläumsjahr sind weitere verschiedene Events geplant, wie Knopp ankündigte. Die Direktorin des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Sabine Klapp, werde einen Vortrag über Eva halten. In einem Stationentheaterstück, das Beisitzer Georg Blum geschrieben hat, soll der Überfall der Bauern auf das Dorf und ihr Einzug in die Festungsanlage dargestellt werden. Im Burghof können Besucher Einblicke in das mittelalterliche Lagerleben erhalten. „Da wird auch einiges für Kinder geboten, beispielsweise Bogenschießen“, sagte Knopp. Nicht zuletzt sei der Aufbau einer langen Tafel vorgesehen, wie es sie schon bei der 1250-Jahr-Feier von Sausenheim gegeben hat.

Kosten immens gestiegen

Thomas Zelinski, Vorsitzender der Stiftung Historisches Neuleiningen, die die Museen trägt, blickte auf leicht zurückgegangene Besucherzahlen (3985 gegenüber 4083 im Vorjahr), aber gleichzeitig massiv gestiegene Kosten. „Mehr als 40 Prozent teurer sind allein Gas und Strom“, sagte er. Aus dem laufenden Betrieb habe sich ein negativer Saldo von rund 1900 Euro ergeben. An Geldvermögen seien über 70.000 Euro vorhanden. „Wir werden prüfen, ob wir das Geld nicht gewinnbringender anlegen können“, so Zelinski. Noch in diesem Jahr soll die Fassade des Museumsgebäudes in der Kirchengasse saniert werden.

Vorstandsmitglied Klaus-Peter Schröder berichtete davon, dass die Exponate seit vergangenem Herbst in die Plattform museum-digital eingepflegt werden: „Jedes Teil wird fotografiert, vermessen, beschrieben, die Vorgeschichte und der Standort werden genannt. Das alles dauert jeweils rund 30 Minuten.“ Insgesamt habe man bereits 259 Ausstellungsstücke erfasst, so Schröder. Momentan ist er auch Archivar, da die bisherige Amtsinhaberin Ursula Wollnik nach Jahrzehnten im Führungsteam des Vereins, darunter lange als Vorsitzende, nach Mannheim gezogen ist.

Dringend Marktmeister gesucht

Nicht lange Bestand hatte die Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“. Sie hatte sich 2019 als Abteilung des aktuell 142 Mitglieder zählenden Vereins gegründet. Monika Zelinski aus der AG erläuterte: „Obwohl unser neues Konzept unter dem Motto ,Hinauf zur Burg“ gut angenommen wurde, werden wir nicht weitermachen.“ Es habe sich gezeigt, dass die ehrenamtliche Organisation die Kapazitäten der Hauptakteure übersteige. Denn sie seien voll berufstätig beziehungsweise selbstständig und beteiligten sich mit eigenen Ständen am Budenzauber.

„Damit die Veranstaltung weiterhin stattfinden kann, brauchen wir ganz dringend einen Marktmeister“, sagte Zelinski. Bürgermeister Franz Adam (CDU) bedankte sich beim HKV für eine zweckgebundene Spende von 300 Euro für die Restaurierung des Wegekreuzes mit der kopflosen Christusfigur. Das Geld stammt aus der Versteigerung der Stabaus-Brezel.

Geehrte

Für 50 Jahre gewürdigt wurden Anneliese Eitelmann, Andrea Hahn, Katharina Herbrandt, Karl-Heinz Nippgen, Werner Ober, Helmut Rüttger und Gertrud Scherthan. Ursula Wollnik wurde für jahrzehntelange Vorstandsarbeit geehrt.