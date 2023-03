Die pfälzische Saison im zweirädrigen Motorsport eröffnet am Sonntag der Auto- und Motorrad-Club Kerzenheim. An diesem Tag richtet der ADAC-Ortsclub seinen Frühlingstrial für Motorräder aus.

Die ersten geländegängigen Motorräder starten um 10 Uhr am Clubheim am Waldsportplatz. Die Siegerehrung ist für 15 Uhr geplant. Gefahren wird in unterschiedlichen Klassen je nach dem Leistungsstand. So können die Neulinge ebenso auf den Sektionen beobachtet werden wie die Fortgeschrittene oder die Experten.Eigens Sechs- bis Zehnjährige gibt es die Automatic-Klasse. Teilnehmer mit den Verbrennungsmotoren haben drei Runden mit jeweils acht Sektionen zu bewältigen, bei der Automatic-Klasse sind es sechs Sektionen.

Fahrtleiter Wolfgang Schmitt, zugleich Erster Vorsitzender des Ortsclubs, rechnet mit rund 120 Teilnehmern aus mehreren Bundesländern. Darunter namhafte Trialfahrer mit großen Erfolgen in den südwestdeutschen Wettbewerben bis hin zu den deutschen Meisterschaften.

Gefahren wird an diesem Wochenende um Punkte zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und zum Saar-Pfalz-Cup. Das Gelände um den Waldsportplatz bietet optimale Bedingungen für diesen Zweiradsport. Die Sektionen werden meist aus Material aus dem Gelände gebaut. Dazu gehören Steine und Gehölze, den Rest für einen spannenden Wettbewerb bieten die Bodenverhältnisse.

Die Sektionen sind sehr gut einsehbar und auch für Zuschauer mit wenig Fachwissen einen Besuch wert. Der Eintritt ist frei.