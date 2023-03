Die Ortsgemeinde Carlsberg ruft ihre Einwohner auf zur Aktion „Saubere Landschaft“. Der gemeinsame Frühjahrsputz auf Wegen und in Grünanlagen startet am Samstag, 11. März, um 9 Uhr mit der Ausgabe der Müllsäcke am Bürgerhaus in Hertlingshausen. „Allen Teilnehmern wird empfohlen, Eimer, Arbeitshandschuhe beziehungsweise Abfallgreifer mitzubringen“, sagt die Beigeordnete Katrin Kranhold. Zur Belohnung für die fleißigen Mitmacher gibt es um 12 Uhr ein Helferessen. Anmeldung erforderlich: telefonisch bei Ortsbürgermeister Werner Majunke unter 0162 8583535 oder per E-Mail an katrin.kranhold@outlook.de.