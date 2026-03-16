Beim Frühjahrsempfang nutzen die Kleinkarlbacher nicht nur die Chance zum Austausch. Bürgermeister Daniel Krauß informiert auch über Baustellen – und hat eine Botschaft.

Während der Zeit der Neujahrsempfänge hatte Kleinkarlbachs Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) anderes zu tun: Frisch ins Amt des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters gewählt, musste er sich erst einmal in die neue Aufgabe einfinden. Damals war aber auch klar, dass er Ortschef seiner Heimatgemeinde bleiben möchte und wird. Deshalb fand dort nun ein Frühjahrsempfang statt, um die Bürger etwas verzögert über die aktuellen Themen ins Bilde zu setzen.

Volles Dorfgemeinschaftshaus: Die Bürger interessieren sich für das Ortsgeschehen. Foto: Mareike Keiper

Die nutzten das Angebot rege und füllten das Dorfgemeinschaftshaus – auch wenn die Anzahl der Kleinkarlbacher insgesamt abnimmt. 40 Bürger weniger als noch 2025 lebten derzeit im Dorf. „Deshalb ist es wichtig, die Gemeinde weiterzuentwickeln und die vorhandenen Flächen sinnvoll einzusetzen“, betonte der Ortschef. Bezüglich des geplanten Baugebiets an der Flurystraße rechnet er im Sommer mit Neuigkeiten, kündigte er an.

Mehr Sicherheit und ein verschönerter Dorfkern

Die gibt es bereits rund um den Hochwasserschutz, der den Haushalt 2026 maßgeblich präge: Die Ausschreibungen fürs Regenrückhaltebecken sollen im Sommer über die Bühne gehen, gleichzeitig laufe der Förderantrag. Durch die Reaktivierung des Weihergrabens gehe es in Sachen Hochwasserschutz auch an anderer Stelle voran. Während diese Arbeiten wenig sichtbar sind, kommt mit der Erweiterung des Dorfplatzes auf Kleinkarlbach ein Projekt zu, das den Ortskern sichtbar verändern wird. Das Gebäude am Bachweg 1 soll abgerissen werden, um den Pavillon zu erweitern und einen Spielplatz mit Sitzgelegenheiten zu errichten. Hier laufe ebenfalls der Förderantrag.

Sie bringen den Ort voran: die vielen Ehrenamtlichen Kleinkarlbachs. Foto: Mareike Keiper

In diesem Zuge wandte sich Krauß an die Ehrenamtlichen im Ort, die sich für die Verschönerung des Dorfs und den Zusammenhalt einbringen, darunter die Rentnergang, die Suppenkasper und die Festhelfer. Dabei bezog er sich unter anderem auf das Jubiläum Kleinkarlbachs sowie die Partnerschaftsfeier mit Partschins in Südtirol im vergangenen Jahr, bei der sich der Ort „sehr gut präsentiert“ habe. Die Ehrenamtlichen würdigte er daher mit einer Flasche Wein – und betonte noch einmal die Bedeutung der Gemeinschaft: „Es ist wichtig, miteinander zu reden statt übereinander.“ Und damit eröffnete er den Abend, an dem die Kleinkarlbacher genau das tun konnten.