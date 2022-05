Sechs Jahrzehnte, von 1950 bis 2010, hat sie das Hotel und Restaurant Jakobslust geführt, war beliebte Chefin des Grünstadter Traditionshauses: Jetzt ist Elisabeth „Else“ Schlupp, geborene Becker, in ihrer Heimatstadt gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt. Zuletzt hatte sie im Grünstadter Seniorenheim Azurit gewohnt.

Sie war mit Leib und Seele Wirtin und Köchin. Schon als junges Mädchen hielt sie es für selbstverständlich im Familienbetrieb mitzuarbeiten, die Tradition fortzusetzen. „Ich habe nie an etwas anderes gedacht“, hatte Elisabeth Schlupp in einem RHEINPFALZ-Gespräch vor rund 15 Jahren erzählt. Schon seit 1672, in ununterbrochener Reihenfolge, waren ihre Vorfahren Wirtsleute in Grünstadt gewesen. Nachdem das Gasthaus „Zum Berg“ in der Berggasse 1828 abgebrannt war, hatten die Beckers am Totengang (ab 1841 Jakobstraße) einen neuen Gasthof gebaut, der nach einem dort stehenden Pavillon benannt wurde, den Jakob Becker 1796 errichtet hatte. Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. waren das Restaurant, die Gartenanlage und der 1898 errichtete Saalbau (später Kino) Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens von Grünstadt.

Die Führung des Traditionshauses hatten ab 1919 Jakob Becker und sein Bruder August, der Vater von Elisabeth Schlupp. Ihre Mutter stammte ebenfalls aus einer Gastwirtsfamilie, die in Bayern einen Betrieb hatte. Elisabeth, im September 1928 geboren, war das einzige gemeinsame Kind des Ehepaares August und Wally Becker, einer Lehrerswitwe, die aus erster Ehe einen Sohn hatte.

Früh musste sie Verantwortung tragen

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlernte das junge Mädchen den Beruf der Köchin im Nürnberger Hotel „Viktoria“. Auch ihr Halbbruder Herbert, mit dem sie sich gut verstand, hatte eine Kochlehre absolviert, da er den Familienbetrieb übernehmen sollte. Doch das Schicksal wollte es anders: Gleich nach der Ausbildung in Freiburg wurde er 1939 eingezogen und fiel 1940 in Frankreich.

Früh musste sie als junge Frau Verantwortung tragen, hatte kein leichtes Leben. Nach dem Tod des Vaters, ihre Mutter war schon 1938 und Onkel Jakob 1948 gestorben, übernahm die 21-Jährige im April 1950 den Betrieb und führte ihn nach ihrer Heirat im Mai des gleichen Jahres mit ihrem Mann Erich Schlupp. Da das Anwesen im Krieg gelitten hatte, gab es Renovierungsbedarf. 1954 wurde das Lokal saniert, Anfang der 1970er Jahre folgte die Modernisierung des Hotels. Diese Investition hatte Elisabeth Schlupp schon alleine verantwortet, da sie seit 1964 geschieden war.

Die gute Stube der Stadt

Fast ein halbes Jahrhundert führte Schlupp das Haus weiter, machte es zur guten Stube für die Grünstadter. Hier wurden Familienfeste wie Konfirmation und Kommunion, Geburtstage und Hochzeiten gefeiert. Für viele Gruppen war es das Stammlokal. In den Räumen trafen sich die Kleine Bauzunft, der Lions-Club, die Pollichia, der Tennisclub, Skatbrüder und Bridge-Spielerinnen. Allseits geschätzt war die Kochkunst der Chefin, die nichts von schneller Küche hielt, keine Fertigprodukte verwendete, sondern alles frisch zubereitete. Familiäre Gastlichkeit in traditionellem Rahmen war ihr Leitbild, wobei sie durchaus für Neues aufgeschlossen war, sich aus einer Sammlung von 100 Kochbüchern Anregungen holte.

Nach der Jahrtausendwende wurde es schwierig, das Haus hätte einer Renovierung bedurft, doch dafür fehlte das Geld. Aber Elisabeth Schlupp, obwohl schon längst im Rentenalter und nicht mehr bei bester Gesundheit, wollte nicht verkaufen, das Traditionshaus nicht in fremde Hände geben. Leibliche Kinder hatte sie keine, und der Adoptivsohn war nicht vom Fach, hatte Schreiner gelernt. Dennoch war er 2010 bereit, den Betrieb zu übernehmen. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Im Herbst 2013 folgte der Verkauf des Anwesens, das unter Denkmalschutz steht, an einen italienischen Gastronomen, der das Haus aufwändig sanierte. Elisabeth Schlupp fiel der Abschied vom Hotel zwar schwer, aber Klagen war nicht ihre Art, sondern sie freute sich, dass das Haus in gute Hände ging und der Name Jakobslust erhalten blieb.

Elisabeth Schlupp ist am 7. Mai in Grünstadt verstorben, die Urne wurde bereits auf dem Grünstadter Friedhof beigesetzt.