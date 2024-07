Die wichtigste Verbindung zwischen der A6-Abfahrt und Grünstadts Innenstadt ist am Montagmorgen von einem lästigen Hindernis befreit worden. In Höhe des Blumenhauses Schimmel hatte sich am Rand der Kirchheimer Straße der Boden gesenkt. Nach Angaben der Inhaber des Geschäfts war dann vor etwa anderthalb Wochen ein Arbeiter im Rinnstein-Bereich mit einem Bein in den Untergrund eingebrochen, als er das Areal überprüfen wollte. Daraufhin wurde sofort abgesperrt und aufgegraben. Seither war die Fahrbahn in Richtung Zentrum weitgehend blockiert, der Verkehr musste sich an der Engstelle vorbeifädeln. Und auch die Parkplätze des Floristik-Ladens waren nur schwer erreichbar. Ursache des Schlamassels: Eine undichte Abwasser-Leitung hatte den Untergrund allmählich ausgeschwemmt. Nach der Reparatur sollte der betroffene Fahrbahn-Bereich am Dienstag wieder freigegeben werden. Nun haben Arbeiter die Absperrungen bereits einen Tag früher beseitigt.