Familienzuwachs stellt das Leben junger Eltern auf den Kopf. Mitunter kommen sie mit der neuen Situation nicht zurecht. Die Probleme bereits zu erkennen, bevor sie groß werden, ist das Ziel der „Frühen Hilfen“. Der Beratungsbedarf steigt, doch gleichzeitig ist die Unterstützung gegenwärtig besonders schwierig.

Warum schläft mein Baby schlecht? Wieso ist mein Kind eigentlich so unzufrieden? Wo bekomme ich Hilfe bei Konflikten in meiner Partnerschaft? Frisch gebackene Mütter und Väter haben oft viele Fragen. Und die werden heute hierzulande nicht mehr unbedingt in der Großfamilie beantwortet, in der das Wissen über den richtigen Umgang mit dem Nachwuchs früher einmal weitergegeben wurde. Durch die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“, die ab der Schwangerschaft und bis zum dreijährigen Kind in Anspruch genommen werden kann, soll diese Lücke geschlossen werden. Jetzt in der Corona-Krise wird die präventive Arbeit mit kostenlosen Beratungen und Unterstützungsangeboten sogar noch wichtiger.

„Während der Pandemie nehmen die Unsicherheiten und Ängste bei den Eltern sowie die Regulationsstörungen, zum Beispiel exzessives Schreien bei Kindern, zu“, berichtet Martina Staubitz. Hauptgrund seien Homeoffice und Kontaktbeschränkungen. „Es fehlt der Austausch mit anderen jungen Eltern“, sagt die Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Auch sorge die Flut an teilweise widersprüchlichen Informationen im Internet für Verwirrung. Anfragen erreichten sie über Mund-Propaganda, nach Hinweisen durch Ärzte oder auf Anregung des Jugendamts. Durch Corona sei der Informationsfluss allerdings etwas zäh. Ratsuchende kämen aus allen sozialen Schichten und ethnischen Gruppen. „Jeder kann zu mir kommen, die 16-jährige Schwangere, die vollkommen überfordert ist mit der neuen Situation, ebenso wie die 45 Jahre alte Spätgebärende mit Trennungsängsten.“

Gemeinsam wird nach Ursachen geforscht

Ein Schreibaby etwa belaste jeden gleichermaßen. Bittet eine verzweifelte Mutter um Unterstützung, weil ihr Säugling extrem viel weint und sich nicht beruhigen lässt, kommt Staubitz bei ihr vorbei. Gemeinsam wird nach den Ursachen geforscht: Hat das Baby Schmerzen? Leidet es an Überreizung durch zu viele Eindrücke von außen? Nimmt es ausreichend Nahrung zu sich? Wie sieht die Tagesstruktur aus? Dann wird an den Beruhigungsstrategien gearbeitet. Anhand einer Demo-Puppe leitet die Beraterin ihre Klientin an. „Es wäre kontraproduktiv, wenn ich ihr vormache, wie ich das Kind beruhige. Die Mutter soll es selbst hinkriegen“, erklärt Staubitz, die im laufenden Jahr bereits rund 20 Familien in häuslicher Betreuung hat. Solche Hausbesuche seien zum Glück unter Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin möglich.

Auch zu den Wöchnerinnen auf der Entbindungsstation des Kreiskrankenhauses Grünstadt könne sie noch gehen. Ansonsten seien die Angebote der „Frühen Hilfen“ derzeit sehr eingeschränkt. Die Elternsprechstunden, die seit Januar 2017 immer montagnachmittags in der Grünstadter Klinik stattfinden, seien nur telefonisch möglich – oder im SOS-Beratungs- und Familienzentrum Eisenberg, wo genug Platz zum Abstandhalten vorhanden ist. Größere Zusammenkünfte wie die Mutter-Kind-Treffen „Sonnenkäfer“ gebe es dort aber gegenwärtig nicht. „Die liefen bis Oktober 2020. Seither halten wir über Skype Kontakt“, so Staubitz. Auch das wöchentliche Familienfrühstück in Hettenleidelheim pausiert momentan.

Zuerst muss Vertrauen aufgebaut werden

Oft gehe ihre Unterstützung über Sprechstunden, Gruppentreffen und Hausbesuche ineinander über, sagt Staubitz. Es gebe keine standardisierten Lösungen, vielmehr würden sie passend zur jeweiligen Situation gemeinsam erarbeitet. Das erhöhe auch die Akzeptanz. Es würden die Signale des Kindes gedeutet und die Stärken der Erziehungsberechtigten genutzt, damit es der Familie gut geht. Zunächst müsse aber Vertrauen aufgebaut werden, was natürlich eine Weile dauere. „Dafür fehlen jetzt die niederschwelligen Angebote wie etwa Still- und Krabbelgruppen“, sagt Staubitz.

Sie gehe offen auf die Leute zu, bringe ihnen viel Empathie entgegen, so die 54-Jährige, die eng mit dem Jugendamt kooperiert, „aber nicht dessen verlängerter Arm“ ist. Die Kunst sei, die Balance zwischen Nähe und professioneller Distanz zu finden. Staubitz, die manche Familie über längere Zeit begleitet, ist überzeugt, dass es ihr schon in vielen Fällen gelungen ist, eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Sie erzählt unter anderem von einer jungen Frau, deren Erstgeborenes bereits in Obhut genommen war, und die von Obdachlosigkeit bedroht war, als das zweite Kind auf die Welt kam. „Inzwischen hat sie eine Wohnung und beginnt demnächst eine Ausbildung.“

Kontakt

Zugang zu „Frühen Hilfen“ über die Koordinatorinnen: im Donnersbergkreis, Silvia Rosenbaum, E-Mail srosenbaum@donnersberg.de , Telefon 06352/710178; im Kreis Bad Dürkheim, Eva Klinger, E-Mail eva.klinger@kreis-bad-duerkheim.de , Telefon 06322/9614624; Martina Staubitz, E-Mail martina.staubitz@sos-kinderdorf.de , Telefon 0162/7031844.