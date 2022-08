Die Verbandsgemeinde Eisenberg feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Unter anderem mit einer Fotoausstellung im Rathaus, kuratiert von Helmut Dell, aus der auch dieses Bild („Flutlichtprobe“) stammt. Die VG Eisenberg und die RHEINPFALZ stellen nun gemeinsam einen Fotowettbewerb auf die Beine. Sie, liebe Leser, können dabei ihr Lieblingsbild aus 50 Jahren Verbandsgemeinde einreichen. Es kann ästhetisch, lustig, historisch sein. Bedingung: Sie müssen es selbst geschossen haben und es muss in der VG aufgenommen worden sein. Zu gewinnen gibt es drei Gastronomie-Gutscheine, jeweils im Wert von 100 Euro, gestiftet von der Verbandsgemeinde. Wer mitmachen will, schickt bis zum 31. August das Bild und seine Kontaktdaten per E-Mail an gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de.