Altkunststoffe aus der Landwirtschaft wie Silofolien und Spritzmittelkanister können kostenfrei bei der Kreismülldeponie in Eisenberg angeliefert werden. Allerdings ist dazu eine entsprechende Anmeldung verpflichtend, wie die Abfallwirtschaft informiert.

Bei der Abgabe ist darauf zu achten, dass Silofolien nur in kleineren Paketen (zusammengelegte Folien) gebracht werden dürfen, also in Gebinden, die von einem Mann getragen werden können. Große Rollen werden abgewiesen. Vor Ort müssen die Silofolienpakete vom Anlieferer händisch in bereitgestellte Abrollcontainer umgeladen werden. Die Anlieferungszeiten bei der Deponie Eisenberg sind: Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr, Freitag zwischen 8 und 14 Uhr. Es wird darum gebeten, nicht erst kurz vor Betriebsschließung vorbeizukommen.

Online anmelden ab 2. September

Interessierte Landwirte können sich von Montag, 2. September, bis einschließlich Freitag, 20. September, im Internet für die Teilnahme anmelden, und zwar unter www.agrarkunststoffe.donnersberg.de. Bei Fragen erhalten sie Auskunft von der Abfallwirtschaft unter Telefon 06352 710-142. Das digitale Anmeldeformular ist alphabetisch gegliedert, und es werden Blocks à 25 Personen gebildet, die im Laufe einer Woche ihre Silofolien und ausgewaschenen Spritzmittelkanister bei der Deponie anliefern können. Angenommen werden nur vorgereinigte Materialien in kleinen Paketen ohne Beimengung von Big Bags, Düngemittelsäcken, Siloschnüren und Netzen oder anderer Abfälle. Eine Kontrolle erfolgt bei der Anlieferung.

Der Zeitplan sieht vor, dass Landwirte, deren Nachname mit dem Anfangsbuchstaben A bis E beginnt, ihr Material vom 7. bis 11. Oktober anliefern. Danach geht es wie folgt weiter: Für die Buchstaben F bis K gilt die Woche 14. bis 18. Oktober, für L bis R der 21. bis 25. Oktober, für S bis Z der 28. bis 31. Oktober. Sollte es für einen Block zu viele Anmeldungen geben, werden die Bauern auf andere Zeiträume oder eine Ersatzwoche verteilt und entsprechend informiert.