In Höningen drohen Überschwemmungen, weil das Regenrückhaltebecken nicht mehr funktionstüchtig ist. Ein paar Freiwillige mit Schaufeln und Schubkarren werden es nicht schaffen, das zu ändern. Also will die Ortsgemeinde eine Firma engagieren, doch dabei gibt es ein Problem.

Im Regenrückhaltebecken in der Höninger Klosterstraße gedeiht eine stattliche Weide. Überall wuchern Brombeeren und andere Pflanzen. Auch hat sich in den vergangenen zwei