25 kleine Sternsinger mit zwölf Begleitern sind am Dreikönigstag mit dem Segen von Pater Chimaobi Nwabuike in Carlsberg und Hertlingshausen unterwegs gewesen. In rund Zweidritteln der Haushalte haben sie Spenden erhalten für die Kinder in den Ländern rund um den Amazonas. Beim Neujahrsempfang der Ortsgemeinde kam noch etwas Geld dazu. Insgesamt wurden 4719,86 Euro eingenommen.