Die Hitze ist enorm: Reifen platzen, Kabeltrommeln schmelzen. Was über den Lkw-Brand in Eisenberg bekannt ist.

Eine dichte, tiefschwarze Rauchwolke zog am Freitagnachmittag über den Himmel am Ortseingang von Eisenberg und sorgte bereits aus der Ferne für Aufsehen. Was zunächst wie ein ausgedehnter Flächenbrand wirkte, entpuppte sich wenig später als Lkw-Brand auf einem Abstellplatz für Baustellenfahrzeuge.

Kurz vor 17 Uhr gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein. Die Meldungen ließen zunächst das Schlimmste befürchten: ein großflächiges Feuer auf einem Industriegelände. Doch beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich ein konkreteres, aber nicht minder dramatisches Bild: Ein Lastwagen sowie ein Stapel Holzpaletten standen in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute umgehend die Löscharbeiten auf.

Extreme Temperaturen

Immer wieder durchbrachen laute Knallgeräusche die angespannte Situation – platzende Lkw-Reifen, die der enormen Hitze nicht standhielten. Die Temperaturen waren so extrem, dass im hinteren Bereich des Geländes gelagerte Kabeltrommeln bereits zu schmelzen begannen. Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Kastenwagen wurde durch die massive Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Einsatzkräften jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge sowie das angrenzende Gebüsch zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aufgrund der zunächst unklaren und bedrohlichen Lage wurde Großalarm ausgelöst. Neben den Feuerwehren aus Eisenberg und Ramsen rückten auch Kräfte aus Göllheim, Hettenleidelheim und Winnweiler an. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Zur Brandursache gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.