Mal wieder ist der Polizei ein Parkplatzrempler gemeldet worden, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt aus dem Staub gemacht hat. Am Freitagnachmittag zwischen 14.40 Uhr und 15.05 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Grünstadt zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Unbekannter touchierte laut Polizei vermutlich beim Rangieren den ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan eines 52-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An der hinteren rechten Autotür des VW ist ein Schaden entstanden, der sich auf circa 2000 Euro belaufen dürfte. Wer hat den Unfall beobachtet und kann möglicherweise Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Zeugen sollten sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt melden, Telefon 06359 93120.