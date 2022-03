Jede Menge Ärger hat sich ein 25-Jähriger eingehandelt, der am Sonntag gegen 0.20 Uhr vor der Polizei fliehen wollte, am Ende aber doch gefasst wurde. Wie die Beamten mitteilen, war der junge Mann in einem Mercedes unterwegs und sollte in der Industriestraße überprüft werden – „was ihm durch entsprechende Anhaltesignale vermittelt wurde“. Statt zu halten, beschleunigte er jedoch und versuchte, sich durch „stark überhöhte Geschwindigkeit und eine rücksichtlose Fahrweise“ der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht erstreckte sich über mehrere Straßenzüge in Grünstadt und endete in einer Sackgasse, wo der Fahrer aus seinem rollenden Pkw sprang und zu Fuß weiter flüchtete. Das Auto rollte gegen den Zaun eines Spielplatzes, wo es schließlich zum Stillstand kam. Der Flüchtige wurde noch mehrere Hundert Meter zu Fuß verfolgt, konnte schließlich aber eingeholt werden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach Angaben der Polizei hat der 25-Jährige keinen Führerschein, fuhr einen Wagen ohne Versicherungsschutz und das auch noch ohne das Wissen des Halters. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verkehrsunfallflucht sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet. Der von dem jungen Mann verursachte Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.