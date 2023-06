Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum bewegt sich der Rückenschwimmer so seltsam fort? Was hat es mit der Krebspest auf sich? Und ist der niedrige Wasserstand im Ebertsheimer Renaturierungsgebiet schlimm für Tiere und Pflanzen? Solche Fragen hat der Naturschutzbund Eisenberg-Leiningerland am „Tag der Artenvielfalt“ beantwortet.

Kurz vor dem Aussichtsturm am Eisbach steht am „Tag der Artenvielfalt“ ein Zelt des Nabu, in dem Tiere und Pflanzen bestimmt werden sollen. Fachbücher, Plakate zu Vögeln, Insekten