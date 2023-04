Rechtzeitig zur Frühjahrssaison haben sich Mitglieder des Fischervereins Forelle am Wochenende zu einer Müllsammelaktion zusammengefunden. Der Verein, dem insgesamt 17 verschiedene Weiher rechts und links der B47 gehören, macht solche Aktionen schon seit vielen Jahren, wie Vorstandsmitglied Thomas Hanisch betont. Während die Müllsammler entlang der Straße zur Deponie überwiegend wild abgelagerten Hausmüll fanden, sah es auf der anderen Straßenseite etwas anders aus. Dort besuchen das ganze Jahr über viele Menschen die Weiher im Landschaftsschutzgebiet Erdekaut und lassen alles Mögliche dort liegen. Leere Getränkedosen und Flaschen, Mundbedeckungen, Papier, „gefüllte“ Kinderwindeln oder Hundekotbeutel. Bei den freiwilligen Müllsammlern stößt es auf viel Unverständnis, wie man auf einem relativ kleinen Raum und bei so kurzen Wegen so viel Unrat zurücklassen kann.

An der Aktion beteiligten sich diesmal über 30 Frauen, Männer und Kinder. Der Müll wurde am Ende mit einem Traktor eingesammelt. Über 30 große Müllsäcke, alte Rasenmäherteile, alte Stühle und alte Kleidungsstücke befanden sich ebenfalls im Sammelgut.