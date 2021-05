Am frühen Freitagmorgen hat es auf dem Gelände der Firma Gechem in Kleinkarlbach gebrannt. Dabei entstand ein Schaden zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Die Geschäftsführerin der Firma sagt, das Wichtigste sei, dass kein Mitarbeiter verletzt worden ist.

Um 5.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Zeugen sahen Flammen aus dem Dach schlagen sehen, teilt die Kriminalpolizei in Neustadt mit. Der Wachmann des Unternehmens habe dagegen berichtet, dass es zwischen zwei Gebäuden gebrannt habe. Nach den Ermittlungen der Kripo ist das Feuer in einem offenen Container für Kartonagen entstanden. Es zerstörte unter anderem Holzpaletten und leere Kunststoffgebinde. Auch eine Produktionsmaschine soll kaputt gegangen sein, berichtet die Polizei.

Letzteres verneint die Geschäftsführerin der Firma, Martina Nighswonger, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Vielleicht sei das vermutet worden, weil auch Schrottteile beim Brandherd lagen. Beschädigt worden sei neben dem Altmetall die Mulde, in der das Feuer ausgebrochen war. Darin wurde Pappe zur Entsorgung gesammelt. Etliche Paletten seien verkohlt und ein angrenzendes Lagergebäude sei in Mitleidenschaft gezogen worden. „Die Fassade und das Dach wurden beschädigt“, erläutert Nighswonger. Ob die Elektrik eines Schnelllauftors Schaden genommen hat, müsse noch geprüft werden, so die 63-Jährige, die das Ganze recht gelassen sieht. „Ich habe schon Schlimmeres erlebt“, sagt sie.

Betrieb wird nachts bewacht

Das Wichtigste sei ihr, dass niemand verletzt worden sei, betont die Chefin von rund 150 Mitarbeitern. Da das Betriebsgelände nachts bewacht wird und die Brandmeldeanlage direkt die Feuerwehr informiert, habe man die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können. Als erstes war das firmeneigene Notfallteam unter Leitung von Thomas Merz an der Unglücksstelle. „Wir haben den Bereich gesichert und sogleich mit dem Löschen begonnen“, erzählt Merz und deutet auf dicke Schläuche, die immer vor Ort sind. Kurz darauf rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Grünstadt und dem Leiningerland mit 77 Einsatzkräften in 19 Fahrzeugen an.

Merz sagt, sein sechsköpfiges Team könne der Wehr auch wichtige Informationen zu eventuell in der Nähe befindlichen Chemikalien liefern. „Hier war jedoch nur Abfall betroffen“, versichert er. Den Gesamtschaden schätzen Merz und Nighswonger auf 25.000 bis 50.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache stehen alle vor einem Rätsel.

Schichtbeginn um 6 Uhr

Einen technischen Defekt hat die Kriminalpolizei ausgeschlossen. Sie vermutet, dass es sich um eine „zumindest fahrlässig begangene Brandstiftung“ handelt. Die Gechem-Geschäftsführerin und der Notfallteam-Leiter zucken mit den Achseln. „Hier herrscht striktes Rauchverbot“, sagt Nighswonger. Merz erklärt: „Die erste Schicht beginnt erst um 6 Uhr.“