Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona bremst die Wirtschaft, Verbrenner stehen bald auf der Verbotsliste und milde Winter senken den Öl-Verbrauch: Dennoch will die Erich Menke GmbH & Co. KG in Hettenleidelheim ihre Lagertanks vergrößern – für 1,7 Millionen Euro.

Jährlich rund 60 Millionen Liter Diesel und 20 Millionen Liter Heizöl kauft, verkauft und transportiert der zertifizierte Aral-Fachbetrieb. Rund 7000 Kunden beliefert die Erich