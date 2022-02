Aus aktuellem Anlass teilt die Grünstadter Verwaltung mit, dass Privatpersonen nicht nach eigenem Ermessen städtische Bäume zurückschneiden dürfen. Es seien mehrere Fälle aus dem Stadtgebiet bekanntgeworden, in denen Bürger Bäumen zu Leibe rückten, die auf öffentlichem Grund und im Eigentum der Stadt stehen. Laut einer Mitteilung der Verwaltung war das Vorgehen dabei „brachial“ und was aus den gestutzten Bäumen werde – ob sie sich also noch einmal erholen – stehe nicht fest. „Hierbei handelt es sich um unberechtigte Eingriffe ins städtische Eigentum beziehungsweise zum Teil um Sachbeschädigung“ heißt es in einer Mitteilung. Sollte Bedarf bestehen, dass öffentliche Bäume geschnitten werden, sei dies der Stadtverwaltung per E-Mail bauamt@gruenstadt.de oder telefonisch 06359 805-403 und -410 mitzuteilen. Die Arbeiten würden dann durch den Bauhof oder eine Fachfirma ausgeführt – selbst zur Tat schreiten sollte niemand.