Zum zweiten Mal findet am Sonntag in der Bissersheimer Haldmühle eine Veranstaltung statt, die das Fest der offenen Höfe ersetzt. Geboten wird bei „Fine Wine“ nicht nur Kulinarisches und Musik, der Hausherr will auch Einblicke ins Anwesen gewähren.

Die Erstauflage von „Fine Wine“ vor einem Jahr hatte nach Einschätzung des damaligen Bissersheimer Ortsbürgermeisters Elmar Reichert nur ein Problem: Sie war zu erfolgreich.