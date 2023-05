Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien bekommt die Region ihr erstes Open-Air-Cinema. Wie Oliver Lebert, einer der Geschäftsführer der Filmwelt Grünstadt, am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wird es im Autokino auf dem Gelände des SV Obersülzen am Sonntag, 21. Juni, die letzten Vorstellungen geben. Der Rasenplatz wird dann zu einem großen Freiluft-Kino umgebaut, das am Freitag, 3. Juli, startet.

„Nach den neuesten Corona-Bekämpfungsverordnungen dürfen jetzt bis zu 250 Menschen an frischer Luft zusammenkommen, wenn die Fläche mindestens 1800 Quadratmeter umfasst“,