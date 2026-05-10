Im Bereich der Autobahnunterführung auf der L453 bei Neuleiningen ist es in der Nacht auf Sonntag, 10. Mai, gegen 0 Uhr zu einem Brand gekommen. Auslöser war laut Polizeibericht eine Feuerwerksbatterie der Kategorie F2, die nur von Erwachsenen genutzt werden darf. Eine bislang unbekannte Person entzündete das Feuerwerk, das dann auch die umliegende Vegetation in Brand setzte. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert und dieser gelöscht werden. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass das Abbrennen von F2-Feuerwerkskörpern in der Zeit vom 2. Januar bis 30. Dezember eine Genehmigung erfordert. Eine widerrechtliche Nutzung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen kann. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern in Neuleiningen geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.