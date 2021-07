50 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Leiningerland sind am Donnerstag gegen 16 Uhr am Grünstadter Autohof losgefahren, um den von Starkregen und Überflutung gebeutelten Menschen im Norden des Landes zu helfen. Ihr erster Anlaufpunkt ist ein Parkplatz bei Emmelshausen an der A 61. Dort bekommen sie weitere Informationen zu ihrem Einsatz. Die Ehrenamtlichen der Wehren aus Altleiningen, Carlsberg, Dirmstein, Großkarlbach/Laumersheim, Gerolsheim, Bockenheim/Kindenheim und Hettenleidelheim/Wattenheim bleiben bis Sonntag vor Ort, dann werden sie – so ist derzeit der Plan – von anderen Wehrleuten aus dem Landkreis Bad Dürkheim abgelöst. Auch Männer von der Führungsunterstützungsgruppe, die normalerweise in der Feuerwehr-Einsatzzentrale in Obersülzen Dienst tun, sind mitgefahren. Keine Bange: Falls im Leiningerland etwas passieren sollte, sind immer noch genügend Feuerwehrleute da, um zu helfen. Weiterer Bericht folgt.