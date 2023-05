Die Altleininger Wehr feiert am Pfingstsonntag ihr Feuerwehrfest. Los geht es um 10 Uhr, um 11 Uhr steht die erste Vorführung auf dem Programm: Die Aktiven zeigen, was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser löschen will. Weil das brandgefährlich ist, dürfen die Zuschauer mit einem spektakulären Effekt rechnen. Um 14 Uhr werden die Wehrleute dann ein Auto zerschneiden. Außerdem gibt’s Speisen und Getränke, Kinder können sich auf einer Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos sowie bei Wasserspielen austoben. Und um 21 Uhr öffnet die Blaulicht-Bar mit DJ-Musik. Veranstaltungsort ist das Feuerwehr-Gelände in der Altleininger Waldstraße 1a.