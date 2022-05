Nach zweijähriger Pause fand am Wochenende zum neunten Mal das Feuerwehrfest der Wehr Kirchheim-Kleinkarlbach statt. Initiiert wurde es vom Förderverein der Feuerwehr.

Markus Engel, Vorsitzender des Vereins, freute sich über die zahlreichen Gäste am Samstagabend, die zur Musik der Band Steam Rock feierten. „Mit den Einnahmen können wir beispielsweise Geräte anschaffen. Zudem dient das Fest auch dazu, uns zu präsentieren“, sagte Engel. Und Gelegenheit hierfür hatten die derzeit 40 Aktiven und zahlreiche weitere Helfer auch am gestrigen Sonntag bei der Leistungsshow. Die Zuschauer konnten sich selbst ein Bild von der Arbeit der Feuerwehrleute machen. Dies sei besonders wichtig, auch im Hinblick auf den Nachwuchs, erklärte Wehrführer Steffen Baum. Derzeit seien es rund 35 Kinder und Jugendliche, die der Wehr angehörten. „Insbesondere im jungen Alter müssen wir die Kinder abholen und ihr Interesse wecken, denn das Vereinsangebot in der Umgebung ist groß. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft machen uns aus“, so Baum. Nachwuchsprobleme gebe es jedoch keine. Im Schnitt ein bis drei Kinder und Jugendliche blieben auch im Erwachsenenalter der Wehr treu, ergänzte Engel. Immer mehr Mädchen könnten mittlerweile begeistert werden. Wer Interesse habe, könne gerne mittwochabends vorbeischauen. Auch Erwachsene mit und ohne Vorerfahrung seien willkommen.