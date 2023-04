Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Übungen fallen aus, Zusammenkünfte der Wehrleute ebenfalls. In den Gerätehäusern gilt: Abstand halten. Wie die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Leiningerland, in Grünstadt und Eisenberg mit der aktuellen Situation klarkommen, das verraten die Wehrführer. Eines ist in jedem Fall gewährleistet: die Einsatzbereitschaft.

Für die Feuerwehren im Eistal und im Leiningerland ist die Corona-Krise eine Herausforderung. Denn auch wenn die Wehrleute systemrelevante Aufgaben erfüllen, muss beim Brandschutz