Die Feuerwehr der beiden Ortsgemeinden Kirchheim und Kleinkarlbach soll ein neues Fahrzeug bekommen: Bestellt ist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, und zwar schon lange. Die Lieferzeit umfasst nämlich mindestens 15 Monate, geordert wurde es 2024. Vor diesem Hintergrund hat der Verbandsgemeinderat Leiningerland als zuständiges Gremium erst kürzlich die Beladung für das Fahrzeug bestellt. Die Verwaltung wolle vermeiden, dass der Inhalt bereits abgelaufen ist, wenn das Feuerwehrauto geliefert wird, erläuterte der Erste Beigeordnete Kay Kronemayer (FWG) dem Gremium. Die Ausschreibung als günstigster Bieter gewonnen hat die Firma W. Schmitt Feuerwehrtechnik aus Neuwied. Sie verlangt etwa 111.000 Euro dafür.