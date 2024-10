Wenn die Feuerwehr am Samstag, 12. Oktober, am frühen Nachmittag in Grünstadt ausrückt, dann handelt es sich nicht um einen Großeinsatz. Stattdessen ist in der Dekan-Ernst-Grundschule im Südring die Alarmübung geplant. Wie Wehrleiter Jens Michel mitteilt, gehe es darum, den Brand von Containern im Schulhof zu simulieren und anhand dessen das Löschen zu proben. Um die 35 Einsatzkräfte sind laut Michel mit dabei.