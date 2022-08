Gleich mehrfach mussten die Feuerwehren der Region am Mittwoch ausrücken, um Flächen- beziehungsweise Waldbrände zu löschen. Das meldet die Polizei Grünstadt. So brannte zunächst gegen 12.15 Uhr eine etwa 50 Quadratmeter große Grasfläche bei Bissersheim. Das Feuer wurde von Feuerwehreinsatzkräften rasch gelöscht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor, so die Polizei. Gegen 19 Uhr wurde dann ein Waldbrand zwischen Wattenheim und Carlsberg gemeldet. Hier brannten laut Polizei zirka 150 bis 200 Quadratmeter. Die Feuerwehr war hier mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort, beteiligt waren die Wehren aus Carlsberg, Wattenheim-Hettenleidelheim und Altleiningen. Dieses Feuer kann ebenfalls auf die extreme Trockenheit zurückgeführt werden. Hinweise auf eine Brandlegung liegen auch hier nicht vor, so die Polizei.