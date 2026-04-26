In Bockenheim ist am Sonntag gegen 7.45 Uhr eine Scheune teilweise zusammengefallen. Darüber informierte die Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) der Verbandsgemeinde Leiningerland. Laut VG-Wehrleiter Markus Ittel ist das Dach des Gebäudes im Leininger Ring mitsamt Giebeln zusammengefallen – und zwar nach innen. Die Außenwände blieben also weitgehend intakt. Ein paar Dachziegel seien auf ein Nachbargebäude gefallen, schildert der Wehrleiter. Verletzt wurde bei dem Einsturz niemand. Auch seien keine Evakuierungen von Einwohnern der umliegenden Gebäude nötig gewesen, wie bei dem Einsatz eines Gebäudes in Obrigheim am vergangenen Donnerstag. Das Gelände wurde abgesperrt und ab Montag müsse sich der Eigentümer darum kümmern, so Ittel. Warum das Dach eingestürzt ist, weiß er nicht. Es sei aber ein altes Gebäude gewesen, sagt er. Bockenheims Bürgermeister Uli Keidel (parteilos) erklärt auf Nachfrage, dass das Dach voraussichtlich aus Altersgründen nachgegeben habe. Neben der FEZ und der Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim waren auch Einsatzkräfte aus Obrigheim und Monsheim vor Ort, ebenso ein Baufachberater der Verbandsgemeinde.