Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg hat jahrelang pausiert: Die Gründe: die lange Sanierung des Gerätehauses, auch Corona spielte eine Rolle. Jetzt ist die Veranstaltung wiederbelebt und wurde gleich zum Publikumserfolg.

Am vergangenen Sonntag sind viele Küchen in der Stadt um die Mittagszeit ungenutzt geblieben. Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr nahmen nämlich viele Eisenberger die Gelegenheit wahr, sich dort zu verköstigen. Nach mehrjähriger Pause war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Von morgens bis abends herrschte reger Betrieb, und zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Brandbekämpfer zu werfen.

Der Tag begann mit einem feierlichen Gottesdienst, der musikalisch vom protestantischen Posaunenchor begleitet wurde. Im Anschluss spielte das Bergmannsblasorchester Hettenleidelheim zum Frühschoppen auf, der zu einem Treffpunkt für viele befreundete Wehren aus der Region geriet. Bei Musik und Gesprächen kamen die Feuerwehrleute zusammen, um sich auszutauschen und die Kameradschaft zu pflegen.

Ein besonderes Highlight des Tages war die Fahrzeugschau. Präsentiert wurden unter anderem das Sonderlöschfahrzeug für Vegetationsbrände, das in Göllheim stationiert ist, das neue Großtanklöschfahrzeug aus Winnweiler sowie der große Rüstwagen der Feuerwehr Kirchheimbolanden. Auch ein Sonderfahrzeug der Schnelleinsatzgruppe des DRK aus Rockenhausen reihte sich in den Fuhrpark ein. Diese modernen Einsatzfahrzeuge zogen viele interessierte Blicke auf sich und sorgten für zahlreiche Fachgespräche.

Für die Jugendgruppe der protestantischen Kirchengemeinde, die aktuell in einem Zeltlager verweilt, wurde eine exklusive Führung durch das Gerätehaus organisiert. Die jungen Besucher zeigten großes Interesse an der Technik und den Aufgaben der Feuerwehr und erhielten spannende Einblicke in den Alltag der Einsatzkräfte.

Auch die Tombola war ein voller Erfolg, bei der es 1000 Preise zu gewinnen gab. Mit einem großen Plakat und dem Motto „Wir führen ein Doppelleben“ warb die Feuerwehr für das ehrenamtliche Engagement und die Bedeutung der Freiwilligenarbeit.

Gäste aus Thüringen dabei

Breiten Raum nahm auch die Jugendfeuerwehr ein, die mit verschiedenen Ständen vor Ort war. Die Kinder konnten dort malen, mit dem Bobbycar fahren und ihre Zielgenauigkeit beim Treffen von Plastikbechern mit Löschwasser unter Beweis stellen. Diese Aktivitäten waren ein großer Anziehungspunkt für die jungen Besucher und sorgten für Begeisterung.

Ein besonderer Besuch kam aus Eisenberg in Thüringen. Eine Delegation von zehn Feuerwehrleuten war angereist, um nach einem kürzlichen Treffen der Partnergemeinden die Zusammenarbeit zwischen den Wehren zu stärken und neuen Schwung in die Partnerschaft zu bringen. Am Vorabend hatten die Gäste bereits die Asselheimer Weinkerwe besucht.