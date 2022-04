Frauen sind bei der Feuerwehr selten. Der Frauenanteil bei den Berufsfeuerwehren liegt bei etwa einem Prozent, bei den Freiwilligen Wehren bei rund sieben Prozent . Die Feuerwehr in Grünstadt möchte das ändern – und beteiligt sich deswegen am „Girls Day“. Eva Herbst von der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt erzählt, wie es ist, eine Feuerwehrfrau zu sein.

Am Donnerstag ist es wieder soweit: der „Girls Day“ findet dann zum 21. Mal statt. Sinn des Berufsorientierungsprojekts ist es, dass junge Mädchen einen Einblick in „typisch männliche“ Berufe erhalten. Die Berufswahl soll nach eigenen Stärken und Schwächen entschieden werden, nicht nach Klischees. Neben Firmen beteiligt sich auch die Freiwillige Feuerwehr Grünstadt an dem Tag. Seit elf Jahren ist Eva Herbst dort ehrenamtlich engagiert. Auch hauptberuflich hat sie einen interessanten Werdegang: Durch ein Schülerpraktikum bei einem Schornsteinfeger kam sie auf den Geschmack, lernte den Beruf der Schornsteinfegerin und setzte noch den Meister drauf. Heute arbeitet Eva Herbst als Servicetechnikerin für Atemschutz und Gasmesstechnik. Zudem ist sie Ausbilderin im Atemschutz.

Die Frauen sind in der Minderheit

Als die damals 18-Jährige zur Feuerwehr kam, waren dort bereits einige Frauen tätig, allerdings auch damals schon in der Minderheit. Heute sind die vier Feuerwehrfrauen bei der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt im Gegensatz zu 58 Männern immer noch erheblich in der Unterzahl. „Ich glaube, man muss es einfach wollen“, sagt die 29-Jährige als Antwort auf die Frage, was die Feuerwehr ändern muss, um einen größeren Zulauf von Frauen zu bekommen. Generell sei der Andrang von Frauen bei der Feuerwehr auch in umliegenden Standorten nicht hoch. Doch dafür treffe man sich auch mal mit anderen Feuerwehrfrauen aus der Umgebung und unternehme etwas gemeinsam, sagt Herbst. „Als Frau hat man keine Nachteile. Wenn man seine Aufgaben macht, fällt der Unterschied nicht mal auf.“

Gleichstellung ist ein Prozess

Kira Wolf, Gleichstellungsbeauftragte für Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland, ist der Meinung, dass Gleichstellung ein Prozess ist, der immer noch nicht abgeschlossen sei. „Man sieht beispielsweise auch an der Lohnlücke, dass die Gleichberechtigung definitiv noch vorangetrieben werden muss und ich denke, der ,Girls Day’ ist eine gute Möglichkeit, diese Lohnlücke in Zukunft zu schließen.“ Das Thema Gleichstellung sei mit den Jahren präsenter geworden, in vielen Bereichen ändere sich etwas. So hat Kira Wolf beispielsweise bemerkt, dass mehr Männer Erzieher werden. Doch gerade in technischen Berufen sei der Frauenanteil noch sehr gering, was am Beispiel der Feuerwehr erkennbar ist. Das könnte daran liegen, dass das typische Rollendenken noch besteht, sagt Wolf.

Termin

Die Freiwillige Feuerwehr Grünstadt gibt am Donnerstag, 28. April, 19 bis 20.30 Uhr, unter der Überschrift „Traumberuf Feuerwehrfrau“ einen Einblick in die Tätigkeit der Feuerwehr. Es werden Informationen über die Arbeit und eine Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses angeboten. Anmelden kann man sich über www.girls-day.de/Radar oder über kira.wolf@gruenstadt.de. Es gilt die 3G-Regelung.

Info

Die Gleichstellungsstelle Grünstadt-Leiningerland bietet mehrere Veranstaltungen an, darunter den Ladies Day, der am Samstag, 7. Mai, 14 bis 18.30 Uhr, stattfindet. Ein Workshop soll es Frauen ermöglichen, mit Tanz, Yoga und Gesang einen neuen Zugang zum eigenen Körper und zu sich selbst zu finden. Anmeldung dafür bei Monika Macziol, Telefon 0162 561 45 33, oder per E-Mail an musikschule-leiningerland@web.de