Von Helmut Dell

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen in Kerzenheim gerufen. In der Wilhelm-Bernhard-Straße hatte sich ein drei Wochen alter Hundewelpe ganz unglücklich mit dem Hinterlauf in der Sitzverstellung des KFZ-Beifahrersitzes eingeklemmt. Befreiungsversuche seitens der Besitzers waren erfolglos. Durch behutsame Demontage von verschiedenen Sitzteilen und Umlagerung des Hundes konnte das Tier schließlich durch die Feuerwehr befreit werden. Hierbei wurde der Autositz beschädigt, was der Hundehalter aber akzeptierte. Der kleine Rottweiler ist wohlauf, wurde aber nach der Befreiung von den Besitzern dem Tierarzt zur vorgestellt. Die Feuerwehr Kerzenheim war mit zwei Fahrzeugen und 14 Kräften vor Ort.