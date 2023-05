Wegen eines Hausbrandes im Weiherweg ist die Feuerwehr Bockenheim-Kindenheim am Samstagvormittag alarmiert worden. 21 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen rückten gegen 8.40 Uhr aus, um den Brand in dem frei stehenden Einfamilienhaus zu löschen. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, teilte Jochen Lander, der stellvertretende Wehrleiter, mit. Das Haus sei in Teilen nicht mehr bewohnbar, Personen seien nicht zu Schaden gekommen, wie die Polizei informierte. Der Schaden wird aktuell auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.