Von Helmut Dell

Die Ermittlungen der Polizei zum Brand am Ostermontag in einem Wohnhaus in der Kerzenheimer Blumenstraße gestalten sich schwierig. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und muss, bevor Brandermittler dort tätig werden können, noch baulich abgesichert werden. Nach Informationen der Polizei Kirchheimbolanden kann das noch dauern. Die 53-jährige Bewohnerin, die mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kam, befindet sich weiterhin in medizinischer Betreuung. Wie Kerzenheims Beigeordneter Markus Vorbeck (SPD) mitteilte, sei die Suche nach einem Ausweichquartier für sie derzeit sehr problematisch. Aufgrund der großen Nachfrage durch ukrainische Flüchtlinge seien fast keine Wohnungen verfügbar. Man arbeite aber an einer Lösung. Aufrufe für Sachspenden habe es bislang nicht gegeben. In Kerzenheim gebe es noch ein Fundus von Kleiderspenden, die aus den Spendenaktionen fürs Ahrtal und der Ukraine stammen. Aus diesem könne die Erstversorgung erfolgen.