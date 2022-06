Wegen eines Feuers in der Integrierten Gesamtschule (IGS) ist am Freitagnachmittag die Grünstadter Wehr ausgerückt. Deren Leiter Jens Michel berichtet: Ein Reinigungswagen für Putzmittel und Müllsäcke war in Brand geraten. Bis die etwa 15 Einsatzkräfte vor Ort waren, hatte der Hausmeister die Flammen aber schon gelöscht. Allerdings hing im Flur vor dem Chemiesaal dicker Rauch, den die Wehr dann abziehen ließ. Weil sich die Brandschutztüren geschlossen hatten, ist nur ein eng umgrenzter Gebäudebereich überschaubar. Ob der jetzt von Fachleuten gereinigt werden muss, ist noch offen. Vom Putzwagen blieb nur ein verschmorter Plastikklumpen. Ein Ermittler sagt: Möglicherweise haben Reinigungsmittel chemisch miteinander reagiert und dann weggeworfenes Papier in Brand gesetzt. Auf genauere Analysen wird die Polizei angesichts des offenbar geringen Sachschadens von etwa 500 Euro wohl verzichten. Verletzt worden ist niemand. Als der Brand ausbrach, hatten die Schüler das Gebäude bereits verlassen.