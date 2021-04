Vergangenes Jahr hat das Kommunikationsunternehmen Telefonica einen temporären Mobilfunkmast auf einer gemeindeeigenen Fläche am Bauhof der Ortsgemeinde Obrigheim aufgestellt. Im kommenden Jahr möchte das Unternehmen die mobile Anlage durch einen festen Mast ersetzen. Der jetzige 21 Meter hohe temporäre Mast samt Antenne steht seit einem dreiviertel Jahr nahe des Bauhofes der Gemeinde am ehemaligen Colgensteiner Sportplatz. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bauhof“, dort darf bis zu einer maximalen Firsthöhe von 7,50 Metern gebaut werden. Weil die Höhe bei dem Masten überschritten wurde, wurde dem Bauantrag ein Abweichungsantrag nachgereicht. Begründung: Die Errichtung des Funkmasts diene „zur Abdeckung des anfallenden Gesprächsaufkommens und zur vorübergehenden Schließung der Versorgungslücke“. Laut der Beigeordneten Nicole Eicher (FWG) möchte Telefonica im kommenden Jahr den temporären Mast durch einen neuen Mast ersetzen – und zwar einen festen mit zukunftsweisender Mobilfunktechnik. Dafür müsse das Unternehmen neue Pläne einreichen. In der jüngsten Ausschusssitzung ging es aber erst mal um einen nachträglichen Antrag auf Baugenehmigung des temporären Mobilfunkmastes. Im Grunde genommen braucht man für eine mobile Einrichtungen keine Baugenehmigung, wenn diese nur für kurze Zeit aufgestellt werden oder wie in diesem Fall zur Überbrückung der Versorgungslücke gedacht sind. Da sich die Errichtung der neuen Anlage nun aber länger hinziehe, habe das Unternehmen für die temporäre Anlage eine nachträgliche Baugenehmigung einreichen müssen, die der Ausschuss befürwortete, wie Eicher im Nachgang zur jüngsten Sitzung informierte.