Nachdem in den vergangenen beiden Jahren der Tag der offenen Tür im Spätherbst jeweils wegen hoher Corona-Inzidenzen abgesagt werden musste, veranstaltet das Leininger-Gymnasium jetzt ein „Fest der offenen Tür“: am Freitag, 30. September, von 15 bis 18.30 Uhr. Eingeladen sind insbesondere auch Viertklässler und ihre Erziehungsberechtigten. Die Schüler der fünften Klassen begrüßen ihre Eltern und erkunden gemeinsam mit ihnen das Schulhaus. Mitglieder der Schülervertretung zeigen den Gästen alle 15 Minuten ab dem Haupteingang die Räumlichkeiten und beantworten Fragen. Die Klassen sechs bis zehn und Oberstufenschüler zeigen Projekte aus den verschiedenen Fachbereichen, illustrieren ihre Arbeit in Ausstellungen, bieten Mitmach-Aktionen sowie selbst hergestellte Objekte zum Verkauf. In der Aula treten Musik-Talente des Gymnasiums auf. Zudem gibt es Sport und Spiel, Speisen und Getränke.