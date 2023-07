Bald stehen wieder die Sommerferien vor der Tür und mit ihnen die Frage nach einer guten Ferienunterhaltung für die Kinder. Die Stadt Eisenberg und die klein.team gGmbH Rockenhausen haben dafür eine Lösung gefunden. In den ersten drei Wochen der Sommerferien finden die Eisenberger Ferienspiele statt.

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren wird bei den Eisenberger Ferienspielen ein buntes Programm geboten. Die kleinen Teilnehmer können zum Beispiel klettern oder sich auf der Slackline ausprobieren. In verschiedenen kreativen Workshops können sie ihrer Fantasie beim Spielen und Basteln freien Lauf lassen, oder die Natur im nahegelegenen Wald entdecken. Unterstützt werden die Kinder dabei von Mitarbeitern des Klein.teams. Für das leibliche Wohl der kleinen Teilnehmer wird mit einem gemeinsamen zweiten Frühstück und einem Mittagessen gesorgt.

In Gruppen von bis zu 25 Kindern können die kleinen Teilnehmer diese Abenteuer von Montag bis Freitag und von 8 bis 16 Uhr erleben. Für die erste Ferienwoche (24. bis 28. Juli) ist noch ein Platz frei. Die zweite Woche ist bereits ausgebucht und in der dritten Ferienwoche (7. bis 11. August) sind noch fünf Plätze frei. Die Kosten pro Woche belaufen sich hierbei auf 120 Euro.

Die Eisenberger Ferienspiele finden im SOS-Beratungs- und Familienzentrum in der Kerzenheimer Straße 42 statt.

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail an kerstin@klein.team mit folgenden Angaben: Namen des Kinders, Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer und Geburtsdatum des Kindes sowie das Datum der Teilnahme-Woche. Bei weiteren Fragen kann sich ebenfalls an diese E-Mail Adresse gewandt werden oder die Nummer 06361 9947577 angerufen werden.