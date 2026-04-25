Ab dem neuen Schuljahr haben Erstklässler einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung, auch in einem Großteil der Ferien. Wie die VG Leiningerland das lösen will.

Ab dem neuen Schuljahr haben Eltern von Erstklässlern ein Recht auf eine Ganztagsbetreuung. Jahr für Jahr kommen dann die übrigen Stufen dazu. Abgesehen von vier Wochen im Jahr müssen die Schulträger die Betreuung ermöglichen, auch die Verbandsgemeinde Leiningerland, auch in den Ferien. Vor diesem Hintergrund hat der Verbandsgemeinderat eine Vereinbarung mit dem Landkreis Bad Dürkheim beschlossen, um die Betreuung zu sichern. Wie Kay Kronemayer ( FWG), Erster Beigeordneter der VG, erläuterte, haben inzwischen Gespräche mit einem Dienstleister stattgefunden, der die Ferienbetreuung übernehmen soll, und zwar mit pädagogischem Schwerpunkt. Das heißt: Die Kinder sollen ein sportliches oder künstlerisches Angebot bekommen.

Gebühren für Nachmittagsbetreuung beschlossen

Geplant ist die Betreuung in der VG an zwei Standorten: in Hettenleidelheim und in Obrigheim. Mit beiden Schulleitern sei ebenfalls darüber gesprochen worden, so Kronemayer. Die Finanzierung laufe über Kreismittel, wobei der Landkreis das Geld des Bundes dafür am Ende weiterleiten wird. Nun fehle noch die Zustimmung der Bürgermeister. Die müssten unterschreiben, klärte Kronemayer auf. Gleichzeitig hat der Verbandsgemeinderat mit Blick auf das neue Ganztagsfördergesetz entschieden, wie schon vom Schulträgerausschuss vorberaten, künftig Gebühren für die Nachmittagsbetreuung der Kinder zu verlangen. Die war bisher im Zuständigkeitsbereich der VG kostenlos. So zahlen Eltern ab Herbst 80 Euro monatlich für eine tägliche vierstündige Betreuung. Zwei Stunden kosten 40 Euro, eine Stunde 20 Euro. Geschwisterkinder sind günstiger. Der Verbandsgemeinderat entschied sich einstimmig dafür, die Vereinbarung mit dem Kreis zu schließen und auch die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung einzuführen.