Als Rolf Fischer am 2. Februar 2000 einen Fensterdekor-Laden in Kindenheim eröffnete, tat er das nicht in dem Bewusstsein, dass das 22-jährige Bestehen auf den 2.2.22 fallen wird, wie er lachend versichert. Er wollte eigentlich einen Tag früher aufmachen, doch das klappte nicht. Deshalb wird heute erst ein kleiner großer Schnapszahlen-Geburtstag gefeiert.

„Ich hatte damals zur Einweihungsparty geladen, doch es kamen Erkrankungen dazwischen“, erinnert sich der Rolf Fischer. Er selbst sei zwar fast wieder gesund gewesen, aber seine Frau