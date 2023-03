Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie kommen in der Nacht und konzentrieren sich auf Gebiete in der Nähe der Autobahn. Ob die Bewohner zu Hause sind, spielt kein Rolle. Banden, vornehmlich aus Osteuropa, brechen überall in Wohnungen ein. Jetzt hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter geschnappt.

Er bohrte ein Loch in die Holzfenster und pustete anschließend das Sägemehl durch. Damit hinterließ er seine DNA-Spuren – an mehr als 100 Tatorten in Deutschland. Bis eine