Kaum wird es etwas wärmer, fliegen sie wieder. Überall sind wieder Bienen, Hummeln und Wespen unterwegs. Unter den Wespen gibt es dabei auch eine Art, die so manchen Betrachter in Staunen versetzt. Die Feldwespe, gut erkennbar an den langen Beinen, die sie im Flug gern lässig hängen lässt. Oft findet man sie an Holzgeländern, wo sie gern ihre Nester baut und ihren Nachwuchs großzieht. Obwohl diese Wespenart gefährlich aussieht und sich hier zwei Exemplare, die unser Fotograf Helmut Dell vor die Linse bekommen hat, einen Ringkampf liefern, gilt sie als eher friedfertig. Fachleute nennen diese Wespenart auch Hippie-Wespe, weil sie total entspannt ihre Runden zieht. Zum Beuteschema der Feldwespe zählen Fliegen, Spinnen und Stechmücken. Sie hat eher kein Interesse daran, die nachmittägliche Kaffeetafel zu stören oder sich über Grillbuffetts herzumachen. Bei Gärtnern sind diese Insekten sehr gern gesehen, denn sie befreien zum Beispiel alle möglichen Kohlarten zuverlässig von Raupen.