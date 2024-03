Die Stadt Grünstadt meldet Vandalismus-Attacken auf ihre neuen Osterhasen, die derzeit vor allem die Innenstadt zieren. Im Vorjahr waren in der Fußgängerzone etwa 50 Birken aufgestellt und von Schulen sowie Kindergärten geschmückt worden. Auf die abgeschnittenen Bäume wird nun aus Umweltschutz-Gründen verzichtet, die Basteleien der Kinder sind an wiederverwendbaren und bunt angemalten Langohr-Figuren befestigt. Doch in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte gewütet, ein Rathaussprecher berichtet: Drei Osterhasen wurden aus ihrer Verankerung gerissen, ein vierter zerstört und ein fünfter gestohlen. Außerdem haben die Zerstörer Blumen aus den Beeten der Deko-Inseln geschmissen. Noch am Sonntag hat der Bauhof drei Hasen wieder aufgestellt und für den zerstörten Ersatz beschafft. Ein Vertreter für den verschwundenen wird erst noch hergestellt, er soll aber auch bald den verwaisten Platz beziehen.