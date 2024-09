In der Nacht auf Samstag ist im Weinstraßencenter der Brandmeldealarm ausgelöst worden. Aufgrund dessen wurde die Örtlichkeit von der Freiwilligen Feuerwehr und auch von der Polizei angefahren. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Eine unbekannte Person hat laut Polizei unberechtigt einen der Druckknopfmelder betätigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden, Telefon 06359 93120.